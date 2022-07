Bundesliga : FC-Stürmer Modeste denkt über Wechsel nach

Köln Torjäger Anthony Modeste denkt über einen vorzeitigen Absprung beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln nach.

„Habe nur eine Karriere“

„Ich bin 34 Jahre alt, ich muss auch an mich denken. Ich habe nur eine Karriere“, sagte Modeste. Der Mittelstürmer, der im Sommer 2021 nach einer Leihe vom französischen Club AS Saint-Etienne zu den Kölnern zurückgekehrt war, hat in der abgelaufenen Saison in 35 Pflichtspielen für die Rheinländer 23 Tore erzielt.