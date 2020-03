Corona-Krise : FC Schalke 04 verlängert Trainingspause

Schalkes Coach David Wagner bittet seine Spieler erst am 27. März wieder zum gemeinsamen Training. Foto: Marcel Kusch/dpa.

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 hat seine durch die Corona-Krise verursachte Trainingspause verlängert. Die Profis werden nicht wie ursprünglich geplant am nächsten Montag, sondern erst ‪am kommenden Freitag‬ wieder zusammentreffen.

„Unter diesen außergewöhnlichen und schwierigen Umständen für viele Menschen ist Fußball alles anderes als wichtig. Dennoch ist es unsere Pflicht, uns in unserem Beruf so professionell wie möglich zu verhalten“, sagte Trainer David Wagner, dessen Team zuletzt am 13. März gemeinsam trainiert hatte.