Bundesliga : FC Bayern zwischen Titel-Spaß und Geisterspiel-Sorge

Thomas Müller brachte die Bayern mit seinem Treffer gegen den FC Augsburg in Führung. Foto: Matthias Balk/dpa.

München Thomas Müller und Jérôme Boateng sind beim FC Bayern wieder total wichtig. Beim Arbeitssieg gegen Augsburg glänzen die beiden von Joachim Löw aussortieren Ex-Weltmeister. Bei aller Freude über die ausgebaute Tabellenführung gibt es aber auch eine Sorge.

Unbeschwert konnten die müden Bayern-Stars den perfekten Spieltag nicht genießen. In die Freude über die ausgebaute Tabellenführung durch das 2:0 gegen den FC Augsburg mischte sich auch die Sorge, wie sich das neuartige Coronavirus auf die kommenden Titelkampf-Wochen auswirkt.

„Wir haben ein bisschen darüber diskutiert. Das ist natürlich schon bitter für sehr viele Branchen, die darunter leiden. Bisher hat der Fußball noch nicht so darunter gelitten“, sagte Führungskraft Joshua Kimmich.

Die Folgen der Lungenkrankheit könnten dem spannenden Meisterschaftsrennen, in dem der deutsche Fußball-Rekordmeister seinen Vorsprung ausbaute, einen Stimmungsdämpfer verpassen. Hinter den Bayern (55 Punkte) und Dortmund (51) folgen Leipzig (50), Leverkusen (47) und Gladbach (46), das noch ein Nachholspiel hat. „Dass es so schnell passiert ist, dass wir von vier Punkten Rückstand auf vier Punkte Vorsprung gekommen sind, ist für uns super-erfreulich“, stellte Thomas Müller auch ohne meisterliche Gala gerne fest. Der 30-Jährige freute sich auf zwei trainingsfreie Tage: „Ich bin wirklich k.o.“

Müller war am Sonntag mit seinen 2014er Weltmeisterkollegen Jérôme Boateng und Manuel Neuer entscheidend am Arbeitssieg im Derby beteiligt. Mit einer Co-Produktion sorgten die vor einem Jahr von Bundestrainer Joachim Löw aussortierten Nationalspieler für das wegweisende Führungstor. Nachdem die beiden langjährigen Bayern-Profis unter Hansi Flicks Vorgänger Niko Kovac nur in Nebenrollen auftreten durften, sind sie jetzt wieder eminent wichtig.