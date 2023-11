Bundesliga FC Bayern weiter ohne Kommentar zur Personalie Eberl

Am Montag findet eine turnusgemäße Aufsichtsratssitzung des FC Bayern statt. Es wurde spekuliert, dass Eberl da Thema sein könnte. Ob Eberl zum FC Bayern komme, könne er nicht sagen, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Das sei Sache des Aufsichtsrates, sagte der 56-Jährige. „Der Vorsitzende des Vorstands wird üblicherweise bei solchen Sachen mit involviert. Das ist bisher nicht passiert. Also glaube ich auch nicht, dass es am Montag dazu eine Entscheidung gibt.“