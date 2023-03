Bundesliga FC Bayern verlängert mit Allianz um zehn weitere Jahre

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister und der größte deutsche Versicherer mitteilten, wird die Partnerschaft bis ins Jahr 2033 ausgedehnt. In Marktkreisen wird für den neuen Deal von der Saison 2023/24 an über eine kräftige Steigerung der Einnahmen des FC Bayern spekuliert, der in zehn Jahren nun rund insgesamt 130 Millionen Euro bekommen soll.