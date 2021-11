Ungeimpfter Bayern-Star : Joshua Kimmich offenbar mit Corona infiziert

Mit seiner Weigerung, sich impfen zu lassen, sorgte Joshua Kimmich für heftige Diskussionen in Deutschland. Jetzt ist der Bayern-Profi offenbar selbst mit dem Coronavirus infiziert.

Auch Eric-Maxim Choupo-Moting hat Corona

In die Impf-Debatte beim FC Bayern München war zuletzt laut Medienberichten neue Bewegung gekommen. „Bild“ und „Sport Bild“ berichteten am Dienstag, dass auch Joshua Kimmich und Michael Cuisance eine Impfung in Erwägung ziehen. Doch bei Kimmich ist es nun offenbar zu spät, er hat sich infiziert. Von Choupo-Moting hingegen war nicht bekannt, dass er eine Impfung erwägt.

Flick sah bei Kimmich „Tendenz“ zur Impfung

Bundestrainer Hansi Flick sagte erst am heutigen Mittwoch, er sehe bei Nationalspieler Joshua Kimmich die „Tendenz“ zur Impfung gegen das Coronavirus. „Ich habe mit Jo gesprochen und denke, dass es auch in die Richtung geht, dass er sich impfen lässt“, sagte Flick am Mittwoch während einer Videoschalte des Deutschen Fußball-Bundes. „Ich gehe mal davon aus, ja, es ist in Zukunft auch nichts anderes mehr möglich, denke ich mal“, ergänzte der Bundestrainer.