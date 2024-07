Bundesliga FC Bayern startet mit Mini-Kader in die Vorbereitung

Der FC Bayern München ist mit Leon Goretzka und Serge Gnabry in die Saison-Vorbereitung gestartet. Am Tag nach der großen EM-Enttäuschung für Teamkollege Harry Kane absolvierten eine Reihe von Stars des deutschen Fußball-Rekordmeisters in München die obligatorischen Untersuchungen. Das erste Training unter dem neuen Coach Vincent Kompany steht für den Mini-Kader ohne Nationalspieler am Mittwoch (15.30 Uhr) am Vereinsgelände an der Säbener Straße an.