Bundesliga : FC Bayern startet ins Trainingslager nach Katar

München Der FC Bayern bricht ins Trainingslager nach Katar auf. Trainer Julian Nagelsmann und seine Mannschaft heben am Freitag (9.00 Uhr) in Richtung Doha ab.

Die Bayern bereiten sich in dem Emirat schon seit 2011 vor, in den vergangenen zwei Jahren war dieses Winter-Trainingscamp wegen der Corona-Pandemie aber ausgefallen.

Trainer Julian Nagelsmann plant während des sechstägigen Trips zwei Einheiten täglich, ein Testspiel steht nicht auf dem Programm. Erst nach der Rückkehr nach Bayern trifft der deutsche Fußball-Rekordmeister in der Vorbereitung am 13. Januar am heimischen Campus auf den österreichischen Meister RB Salzburg. Am 20. Januar geht es für den FC Bayern in der Bundesliga bei RB Leipzig weiter.