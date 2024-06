Unwetter FC Bayern spendet eine Million Euro für Hochwasser-Opfer

Über die genaue Verwendung der Mittel will der Verein „zeitnah“ entscheiden. „Wir als Club stehen für Miteinander und Menschlichkeit und setzen uns ein für diejenigen, die unverschuldet in Not geraten sind. Bei den Folgen dieser Naturkatastrophe direkt vor unserer Haustür muss man zusammenstehen, und wir wollen mit unseren Möglichkeiten den Betroffenen schnelle Hilfe zukommen lassen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen.