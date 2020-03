Bundesliga : FC Bayern setzt Zeichen: Aktionen für Toleranz

München Der FC Bayern München will eine Woche nach den Fan-Anfeindungen gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp beim Spiel in Sinsheim das Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg ganz dem übergeordneten Motiv „Toleranz, Respekt, Vielfalt, Fairplay“ und dem Slogan „Wir lieben Fußball“ widmen.

Mit dieser Aktion möchte der deutsche Rekordmeister am Sonntag (15.30 Uhr) in der Münchner Arena nach eigenen Angaben „ein Zeichen“ setzen, wonach Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie, Hass, Hetze, Beleidigungen und Gewalt in jeglicher Art niemals einen Spielraum bekommen dürften.