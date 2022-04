Bundesliga 29. Spieltag : FC Bayern ohne Süle und Hernández - FCA beginnt mit Vargas

München Der Personalplan von Trainer Julian Nagelsmann für das Heimspiel gegen den FC Augsburg ist von einer Erkrankung durchkreuzt worden.

Nationalverteidiger Niklas Süle sollte am Samstag ebenso wie Mittelfeldakteur Leon Goretzka in der Fußball-Bundesliga wertvolle Spielpraxis für das wichtige Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Villarreal sammeln. Doch Süle musste wegen „leichten Fiebers“ passen, wie die Bayern mitteilten.