6:1-Heimsieg gegen FSV Mainz 05 : Und die Bayern haben sogar noch Luft nach oben

München Münchner schlagen FSV Mainz 05 nach Rückstand mit 6:1. Startelf-Premiere für Coutinho, Boateng wohl vor Wechsel zu Juve.

Am Sonntagnachmittag sollten Philippe Coutinho und Ivan Perisic endgültig bei Bayern München ankommen. Beim traditionellen Lederhosen-Fotoshooting lernten die neuen Stars in Tracht und mit Weißbier bajuwarisches Brauchtum kennen. Jérôme Boateng fehlte, er soll laut Medienberichten vor einem Wechsel zu Juventus Turin stehen. An diesem Montag endet die Transferfrist. Am Samstag hatten die Neuen dem begeisterten Münchner Publikum beim 6:1 (2:1) gegen Bundesliga-Schlusslicht FSV Mainz 05 erste Kostproben ihres außergewöhnlichen Könnens gegeben. Das Topspiel bei Spitzenreiter RB Leipzig nach der Länderspielpause (14. September) kann kommen.