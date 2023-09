5. Spieltag FC Bayern mit Kantersieg gegen Bochum

Eric Maxim Choupo-Moting (4. Minute), Kane (13.), Matthijs de Ligt (29.) und Leroy Sané (38.) drückten die Münchner Überlegenheit schon zur Pause nur unzureichend aus. Zwei weitere Male Kane (54./Handelfmeter/88.) und der wieder mal erfolgreiche Superjoker Mathys Tel (81.) sorgten beim Vorglühen dafür, dass es am Sonntag anders als vor einem Jahr nach einem 0:1 in Augsburg diesmal nach einem rauschenden Sieg in Käfer's Wiesn-Schänke geht.