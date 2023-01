Winterpause : FC Bayern mit 4:4 im Test gegen Salzburg

München Der FC Bayern liefert sich eine Woche vor dem Liga-Duell in Leipzig ein torreiches Testspiel gegen RB Salzburg. Der einzige Winter-Test der Münchner endet 4:4. Kommt Bewegung in die Torwartfrage?

Vor rund 2000 Zuschauern am FC Bayern Campus erzielten Leroy Sané (9. Minute), Arijon Ibrahimovic (69.), Kingsley Coman (71.) und Mathys Tel (88.) die Tore für den deutschen Rekordchampion, der auf zahlreiche Stars verzichten musste. Sékou Koïta (17.), Karim Konaté (50.) und Noah Okafor (54./89.) trafen für die Gäste.

FCB ohne de Ligt, Goretzka, Choupo-Moting und Neuer

Einen Tag nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Katar schickte Trainer Julian Nagelsmann eine Auswahl auf den Rasen, die weitestgehend die Startformation in Leipzig sein wird. Die im Test angeschlagen fehlenden Matthijs de Ligt (Sprunggelenkprobleme), Leon Goretzka (Belastungssteuerung) und Eric Maxim Choupo-Moting (Unwohlsein) dürften anders als die vielen Langzeitverletzten um Kapitän Manuel Neuer (Beinbruch) dann wieder Optionen sein.

Weiter intensiv bemüht sind die Münchner um einen Neuer-Einsatz. In den zähen Poker um Gladbachs Schlussmann Yann Sommer (34) soll neue Bewegung gekommen sein. Nagelsmann hatte vor dem Test auf die „Pflicht“ hingewiesen, noch einen Torwart zu holen.

Johannes Schenk bekommt Einsatzminuten

Gegen Salzburg traf den von den Fans mit Sprechchören („Ulle für Deutschland“) bejubelten Sven Ulreich an den Gegentoren anders als seine Abwehrreihe keine Schuld. In der letzten halben Stunde durfte Johannes Schenk an seinem 20. Geburtstag beim Stand von 1:3 zwischen die Pfosten. Insgesamt sah Nagelsmann trotz des über weite Strecken überlegenen Auftritts seiner Stars bei der improvisierten Viererkette auch einige defensive Anfälligkeiten. Offensiv war Sané nicht nur wegen seines Führungstreffers ein Aktivposten im Team um Kapitän Thomas Müller.