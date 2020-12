Rekordmeister : FC Bayern: Kimmich-Comeback noch 2020 möglich

München Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich sieht nach seiner schweren Knieverletzung das baldige Comeback nahen.

Der Mittelfeldakteur würde am liebsten schon am Samstag im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig wieder „60 Minuten dabei“ sein, bemerkte Bayern-Trainer Hansi Flick am Freitag.

Man werde aber bei Kimmichs Rückkehr in den Wettkampfbetrieb „nichts überstürzen“. Einen konkreten Termin nannte Flick darum nicht. Die letzte Partie des Jahres bestreiten die Bayern in zwei Wochen in der Bundesliga auswärts gegen Bayer Leverkusen. Im neuen Jahr geht es am 3. Januar gegen den FSV Mainz 05 weiter.