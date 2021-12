Bundesliga : FC Bayern intensiviert Test- und Hygienemaßnahmen

München Der FC Bayern intensiviert wegen der Corona-Pandemie seine Test- und Hygienemaßnahmen. Wie die Münchner mitteilten, betrifft dies beispielsweise „die Beachtung von Abstandsregeln, das Tragen von Masken oder auch eine Kontaktreduzierung im Umfeld von Trainingseinheiten und Spielen“.

Die Münchner starten am 2. Januar ihre Rückrundenvorbereitung. Seinen Bundesliga-Neustart nach der kurzen Winterpause bestreitet der deutsche Fußball-Rekordmeister gegen Borussia Mönchengladbach in der Allianz Arena am 7. Januar (20.30 Uhr).