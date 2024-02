Bundesliga FC Bayern holt schwedisches Stürmer-Talent

Der Youngster habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben, wie die Bayern ohne exakte Laufzeit mitteilten. Kusi-Asare werde am FC Bayern Campus wohnen und vorerst Spielpraxis bei der U19 sammeln. In Schweden war der Youngster bei den AIK-Profis in dieser Saison bereits in vier Erstligaspielen zum Einsatz gekommen.