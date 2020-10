Transfermarkt : FC Bayern holt auch noch Sarr aus Marseille

München Der FC Bayern hat Rechtsverteidiger Bouna Sarr von Olympique Marseille verpflichtet und damit kurz vor Transferende einen weiteren Neuzugang perfekt gemacht.

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, erhielt der 28-Jährige in München einen Vierjahresvertrag bis 2024. „Für mich geht ein Traum in Erfüllung“, wurde der Franzose in der Vereinsmitteilung zitiert.