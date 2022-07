Bundesliga : FC Bayern hält Augen nach Lewandowski-Ersatz offen

München Der FC Bayern München liebäugelt weiter mit der Verpflichtung eines direkten Nachfolgers für den zum FC Barcelona gewechselten Weltfußballer Robert Lewandowski.

„Wir haben schon Optionen, aber wir werden weiter die Augen offen halten, ob irgendwas passiert auf dem Transfermarkt, was noch nicht passiert ist, oder ob etwas Unvorhergesehenes passiert“, sagte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag in München.