Bundesliga FC Bayern gegen Union Berlin wird Ende Januar nachgeholt

Wie die Deutsche Fußball Liga und die Clubs mitteilten, findet die Partie des 13. Spieltags am 24. Januar 2024 (20.30 Uhr/Sky) und damit an einem Mittwoch statt. Das Spiel war wegen winterlicher Witterungsbedingungen und der damit verbundenen Sicherheitsrisiken am vergangenen Wochenende abgesagt worden.