Bundesliga-Auftakt : FC Bayern freut sich auf Start gegen Götze & Co.

FC Bayern freut sich auf Start gegen Götze & Co.

München/Frankfurt Die 60. Bundesliga-Saison beginnt mit einem prickelnden Duell: Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt erwartet Dauermeister FC Bayern. Als große Hingucker laufen Sadio Mané und Mario Götze auf.

Bei Julian Nagelsmann kribbelte es vor dem in über 200 Länder übertragenen Eröffnungsspiel der 60. Bundesliga-Saison schon gewaltig. Mit der amüsanten „Who-the-fuck-is-Mané?“-Aussage von Eintracht-Präsident Peter Fischer mochte sich der Bayern-Trainer am Tag vor dem Liga-Start nur am Rande befassen - viel lieber nahm er die angestrebte Triplejagd seines für fast 150 Millionen Euro verstärkten Star-Ensembles ins Visier.