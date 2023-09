5. Spieltag FC Bayern deklassiert Bochum - BVB siegt dank Reus

Die Bayern erwischten einen Blitzstart und gingen durch Eric Maxim Choupo-Moting, der überraschend in die Startelf gerückt war, in der 4. Minute in Führung. Stürmerstar Harry Kane (12. Minute, 54./Handelfmeter, 88.) mit seinen Saisontoren fünf, sechs und sieben, Matthijs de Ligt (29.), Leroy Sané (38.) und Mathys Tel (81.) schossen die weiteren Treffer.