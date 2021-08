FC Bayern München : FC Bayern auch ohne Pokal startklar - Messi „nicht möglich“

München Ein Trainingsspielchen elf gegen elf ersetzt beim FC Bayern den Probelauf im DFB-Pokal. Salihamidzic spricht über Transfers, illusorische Messi-Träume, den Blick auf Haaland und das Team der Zukunft.

Bis Ende des Monats könnten die Bayern noch auf dem Transfermarkt aktiv werden. „Im Moment schauen wir. Es bewegt sich nicht so richtig“, sagte Salihamidzic. Vorstandschef Oliver Kahn bekräftigte in der „Welt am Sonntag“ die neue Marschroute, „generell in Sachen Transfers zukünftig flexibler zu agieren“. Einen Verkauf von Toptorjäger Lewandowski schloss er einmal mehr aus. „Bei Robert würden wir es uns auf jeden Fall leisten, stur zu bleiben.“

Den verschobenen Einstieg der Münchner in den DFB-Pokal nach der coronabedingten Absage des Erstrundenspiels bei den Amateuren des Bremer SV sieht Salihamidzic nicht als Nachteil für den Start in die Bundesliga am Freitag bei Borussia Mönchengladbach an. „Das war nicht so negativ. Wir haben etwas intensiver trainieren können“, sagte Salihamidzic. Nagelsmann ließ als Ersatz für das auf die 25. August verschobene Partie in Bremen im Geheimtraining intern elf gegen elf spielen. Keines der vier Testspiele in der Vorbereitung hatte der neue Coach ohne etliche fehlende EM-Teilnehmer gewinnen können.