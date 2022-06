Bundesliga : FC Augsburg will U23-Trainer Maaßen - BVB „sehr irritiert“

Dortmund Der FC Augsburg scheint in Enrico Maaßen einen Nachfolger für Markus Weinzierl gefunden zu haben - oder doch nicht? Der BVB verfolgt die rasante Entwicklung um seinen U23-Trainer mit Verwunderung, bestätigt aber das Augsburger Interesse.

Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass der 38 Jahre alte Maaßen in Augsburg Favorit auf die Nachfolge von Markus Weinzierl sei. Der Deal stehe vor dem Abschluss, hieß es. „Ich habe erst am Freitag einen Anruf bekommen und erfahren, dass Augsburg Interesse an einer Verpflichtung von Enrico Maaßen hat“, sagte Kehl und berichtete von exakt einem Gespräch. „Um ehrlich zu sein, bin ich schon sehr irritiert darüber, dass das Thema in den Medien auftaucht und hier mitunter sogar bereits Vollzug gemeldet wird.“ Die Augsburger kommentierten den Bericht auf Anfrage nicht.