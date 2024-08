Fußball-Bundesliga FC Augsburg verpflichtet früheren Dortmunder Wolf

Die Augsburger bestreiten ihre Pflichtspiel-Generalprobe am Samstag in der heimischen Arena gegen den französischen Spitzenverein Olympique Marseille. Acht Tage später wollen sie bei Regionalligist FC Viktoria 1889 Berlin die erste Runde des DFB-Pokals überstehen. Am 24. August starten die Augsburger mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen in die neue Bundesligasaison.