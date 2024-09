Fußball-Bundesliga FC Augsburg verlängert vorzeitig mit Trainer Thorup

Vor seinem Debüt in der Bundesliga war er Trainer in Dänemark (Esbjerg fB, FC Midtjylland, FC Kopenhagen) und Belgien (KRC Genk). Dabei schaffte er es auch in den Europapokal und sogar in die Champions League. Auf die internationale Bühne will der Skandinavier - mittelfristig - auch mit dem FC Augsburg.