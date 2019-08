Bis 2022 : FC Augsburg verlängert Vertrag mit Torjäger Finnbogason

Alfred Finnbogason erlebt in Augsburg die beste Zeit seiner fußballerischen Laufbahn. Foto: Sven Hoppe.

Augsburg Der FC Augsburg hat den Vertrag von Stürmer Alfred Finnbogason vorzeitig um zwei Jahre bis 2022 verlängert. Das teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist zwei Tage vor Beginn der neuen Meisterschaftssaison mit.

Finnbogason bestritt 67 Bundesligaspiele für Augsburg und erzielte dabei 32 Tore. „Ich bin seit mehr als drei Jahren beim FCA und erlebe trotz einiger Verletzungen die beste Zeit in meiner fußballerischen Laufbahn“, sagte er. „Meine beiden Kinder sind in Augsburg geboren und ich fühle mich in diesem Umfeld einfach unheimlich wohl. Daher freue ich mich, diesen Weg mit dem FCA weiter gehen zu können.“