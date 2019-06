Verträge bis 2022 : FC Augsburg verlängert mit Teigl und Moravek

Augsburg Der FC Augsburg hat die Verträge der Mittelfeldspieler Georg Teigl und Jan Moravek jeweils bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Der Österreicher Teigl (28) steht seit 2016 beim FCA unter Vertrag, der Tscheche Moravek (29) bereits seit 2012.

„Ich schätze es sehr, die Möglichkeit zu haben, in der Fußball-Bundesliga zu spielen. Der FCA hat mir eine Perspektive aufgezeigt, die ich gerne nutzen möchte. Daher freue ich mich auf die nächsten Jahre in Augsburg“, sagte Teigl. Moravek meinte am Tag des nicht-öffentlichen Trainingsstarts beim FCA: „Ich habe immer betont, dass Augsburg meine zweite Heimat geworden ist, weil ich mich hier in der Stadt und beim FCA unheimlich wohl fühle.“