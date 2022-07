Saison-Vorbereitung : FC Augsburg patzt bei XXL-Generalprobe gegen Rennes

Augsburg Der FC Augsburg hat das letzte Testspiel vor dem Saisonstart der Fußball-Bundesliga verloren. Bei der XXL-Generalprobe über viermal 30 Minuten verlor das Team von Enrico Maaßen gegen den französischen Erstligisten FC Stade Rennes mit 2:3.

Am Augsburger „Tag der Vielfalt“, an dem die Eckfahnen und Kapitänsbinde in Regenbogenfarben leuchteten, brachte Benjamin Bourigeaud (5.) die Gäste früh in Führung. FCA-Neuzugang Ermedin Demirovic (22.) glich mit seinem ersten Tor im Augsburg-Trikot aus, ehe Gaetan Laborde (55.) und Felix Uduokhai per Eigentor (58.) dem Europa-League-Teilnehmer aus Frankreich den Sieg bescherten. Der Anschlusstreffer von Maurice Malone (118.) kam zu spät.