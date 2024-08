Fußball-Bundesliga FC Augsburg möchte „Messlatte nach oben schrauben“

In der vergangenen Saison verspielten die Augsburger durch fünf Niederlagen zum Ende eine bessere Tabellenposition als Rang elf. Thorups Mannschaft startet am Sonntag (13.00 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten FC Viktoria Berlin in den Pflichtspielbetrieb. Am Samstag (15.30 Uhr) darauf empfangen die Augsburger zum ersten Bundesligaheimspiel Werder Bremen.