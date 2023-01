Bundesliga : FC Augsburg holt Offensivspieler Mbuku

Augsburg Der FC Augsburg hat kurz vor Ablauf der Transferperiode noch einen weiteren Spieler verpflichtet. Der Franzose Nathanael Mbuku (20) kommt als sechster Winterzugang zum Fußball-Bundesligisten.

Der Flügelspieler kommt auf 80 Einsätze in der Ligue 1 (sechs Tore, drei Vorlagen). Mbuku erhält beim FCA einen Vertrag über viereinhalb Jahre bis zum 30. Juni 2027. Die Ablösemodalitäten wurden nicht mitgeteilt. Mbuku sprach in der FCA-Mitteilung von einem „neuen Schritt“, den er in seiner Profi-Karriere wage. „Viele Franzosen schaffen in der Bundesliga ihren Durchbruch.“ Auch er wolle sich „viel Arbeit und Fleiß als Spieler weiterentwickeln“.