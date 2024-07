Fußball-Bundesliga FC Augsburg gewinnt Testspiel-Stadtderby

Der FCA startet in der vorletzten August-Woche mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen in die 62. Bundesliga-Saison. Nach einem Trainingslager in Südafrika stehen zuvor aber noch hochkarätige Tests gegen Premier-League-Aufsteiger Leicester City am 3. August und den neunfachen französischen Meister Olympique Marseille am 10. August an.