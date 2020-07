Borussia Dortmund : Favre: „Bin der Letzte, der sich gegen einen Titel wehrt“

Hält sich mit Kampfansagen in Richtung des FC Bayern zurück: BVB-Coach Lucien Favre. Foto: Lars Baron/Getty Images Europe/Pool/dpa

Berlin BVB-Trainer Lucien Favre hält sich auch für die kommende Saison mit einer öffentlichen Titelansage an Serien-Champion FC Bayern München im Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft zurück.

„Wir werden uns auch in der neuen Saison wieder ambitionierte Ziele setzen, aber sie müssen realistisch bleiben“, sagte der 62-Jährige, der immer wieder wegen seines angeblich fehlenden Titel-Gens in der Kritik steht, der „Bild“. Er wolle jetzt gar nicht darauf hinweisen, dass die Bayern einen rund 150 Millionen Euro höheren Spieler-Etat hätten. „Aber wir dürfen die Augen vor der Realität auch nicht verschließen.“

Favrre geht mit dem BVB in seine dritte Saison. In dieser und in der vergangenen Saison sei sein Team sehr nahe daran gewesen, sagte er. „Wir sollten nicht vergessen, dass die Bayern die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte gespielt haben. Das sagt doch schon alles.“ Und jeder sehe, dass sich Mannschaften wie Gladbach, Leipzig und Leverkusen auch extrem entwickelt hätten. „Platz 2 zu holen ist kein Selbstläufer.“