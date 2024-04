Gerichtsprozess Fast fünf Jahre Haft für Böllerwurf im Stadion gefordert

In dem Prozess vor dem Landgericht Augsburg sagte der Ankläger, dass die Tat des 28-Jährigen „besonders rücksichtslos“ gewesen sei. Es seien am 11. November 2023 bei dem Fußballspiel zwischen dem FC Augsburg und der TSG 1899 Hoffenheim (1:1) auch Kinder verletzt worden, nur weil der Angeklagte durch den illegalen Böller eine „maximale Aufmerksamkeit“ erreichen wollte. Das Urteil sollte noch am Montagnachmittag verkündet werden.