Bundesliga : „Fassungslos und bedröppelt“: Krisenstimmung beim FC Bayern

Augsburg Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidžić hat die Mannschaft nach dem 0:1 beim FC Augsburg kritisiert und in die Pflicht genommen.

Nach der ersten Saison-Niederlage des FC Bayern München in Augsburg und nun vier sieglosen Spielen in der Bundesliga am Stück machte Trainer Julian Nagelsmann seinem Team Vorwürfe. Er kritisierte nach dem 0:1, dass man in der Offensive bei der Chancenverwertung „einfach sehr Laissez-faire“ aufgetreten sei. In der Pressekonferenz nach dem Auswärtsspiel antwortete der 35-Jährige auf die Frage, was der aktuelle Liga-Trend bedeute: „Nix Gutes!“ Er werde in der anstehenden Länderspielpause viel nachdenken: „Über alles denke ich nach. Über mich. Über die Situation. Über alles.“