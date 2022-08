Borussia Mönchengladbach : Farke: „Startelf-Nominierungen größte Herausforderung“

Mönchengladbach Daniel Farke wünscht sich Fußball ohne Spiele. „Das wäre für den Job als Trainer hervorragend, weil man dann nicht immer Entscheidungen treffen und Spieler enttäuschen müsste“, sagte der neue Chefcoach von Borussia Mönchengladbach.

Die Nominierungen für die Startelf und die gleichzeitige Absage an andere Spieler, die nicht von Beginn an ran dürfen, sei eine der größten Herausforderungen im Trainerleben, befand der 45-Jährige.

„Ich habe ihnen gesagt, dass wir etwa 25 Spieler plus haben, davon spielen nur elf, davon spielen sechs bis acht durch und von den sechs bis acht sind auch noch ein bis zwei Spieler, die denken, sie spielen auf der falschen Position. Somit hast du als Trainer nur zwei bis drei Spieler, die wirklich mit dir zufrieden sind, und der Rest liegt so zwischen „der Trainer ist ganz okay und eigentlich ist es eine Vollkatastrophe mit dem Trainer““, erzählte Farke.