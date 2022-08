Fußball : Fanszene lehnt Videobeweis weiterhin ab: Zerstört Emotionen

Berlin Auch fünf Jahre nach der Einführung hat der Videobeweis einen schweren Stand bei den Fußball-Anhängern. Die organisierte Fanszene moniert vor allem den Verlust von Emotionen beim Torjubel.

Die organisierte Fanszene lehnt den Videobeweis auch fünf Jahre nach seiner Einführung in der Fußball-Bundesliga mehrheitlich ab.

„Ein Großteil ist sehr deutlich gegen den Videobeweis“, sagte Sprecher Sig Zelt vom Bündnis ProFans der Deutschen Presse-Agentur: „Der geringe Gewinn an mehr Gerechtigkeit steht in keinem Verhältnis zum Verlust an Emotionen.“ Der verzögerte Torjubel mache den Sport für die Zuschauer „deutlich unattraktiver“.