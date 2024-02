Fan-Dachverband „Unsere Kurve“ Fansprecher rechtfertigt Spielunterbrechung wegen Protest

Kessen zeigte sich zudem verärgert über die Stellungnahme des Ligaverbands, in der es hieß, dass die Fans durch den Deal „keine Nachteile“ befürchten müssten. Diese habe „keinerlei Substanz“, kritisierte der Fansprecher: „Im Grunde sagt die DFL in ihrem Statement: "Liebe Fans, kommt doch mal vorbei, wir erklären Euch nochmal was wir da machen, ihr seid ja zu doof es zu verstehen." Kein Wort über eine erneute Abstimmung, über die Wahrung von 50+1.“ Die DFL strebt die Partnerschaft mit einem Investor an, um insbesondere auch die Auslandsvermarktung zu stärken.