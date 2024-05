Profi-Fußball Fans wollen Rückkehr zu zeitgleichen Partien am 33. Spieltag

Lange fanden die Partien am 33. und 34. Spieltag parallel statt - in der Bundesliga beispielsweise jeweils um 15.30 Uhr am Samstagnachmittag. Bis dato letztmals war dies in der Saison 2019/20 der Fall. Seitdem werden nur noch die Begegnungen des letzten Spieltags zeitgleich ausgetragen.