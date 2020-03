DFB in der Pflicht : Fanforscher Lange empfiehlt Rücknahme der Kollektivstrafe

DFB in der Pflicht

Fanforscher Harald Lange, Professor an der Universität Würzburg, empfiehlt dem DFB die Rücknahme der Kollektivstrafe. Foto: picture alliance / David Ebener/dpa.

Würzburg Fanforscher Harald Lange sieht den Deutschen Fußball-Bund im eskalierenden Konflikt mit einigen Fans in der Pflicht.

Am Wochenende hatte es daraufhin in mehreren Fußballstadien massive Beleidigungen gegen Hopp und Kritik am DFB gegeben. Es gab mehrere Spielunterbrechungen, die Partien Union Berlin gegen VfL Wolfsburg und TSG 1899 Hoffenheim gegen FC Bayern München standen kurz vor dem Abbruch.