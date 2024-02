Investoren-Pläne der DFL Fanbündnis zu Blackstone-Aus: „Feiern Zwischenerfolg“

Der US-Finanzinvestor Blackstone hatte sich am Montag überraschend aus dem Bieterprozess zurückgezogen, wie die DFL am späten Dienstagabend auf Anfrage bestätigt hatte. „Aus verschiedenen Gründen“ komme das Unternehmen „nicht mehr als strategischer Vermarktungspartner der Bundesliga und 2. Bundesliga infrage“, hieß es in einem DFL-Statement.