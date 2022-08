Fußball : Fanbündnis: In Stadien soll man mit Bargeld bezahlen können

Frankfurt/Main Das Fanbündnis „Unsere Kurve“ drängt darauf, dass Zuschauer in den Fußballstadien ihre Bratwurst oder ihr Kaltgetränk nicht nur über Bankkarten und digitale Systeme bezahlen können, sondern auch weiterhin mit Bargeld.

Das ist eine von mehreren fanpolitischen Forderungen an die Vereine und Verbände zum Saisonstart der Fußball-Bundesliga, wie „Unsere Kurve“ am Freitag mitteilte. Zumindest eine Tauschstelle von Bargeld in eine digitale Zahlungsoption soll es in den Stadien geben.