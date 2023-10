Bundesliga Fan-Reaktionen im Fall Mazraoui? Tuchel hofft auf Akzeptanz

„Ich erwarte, dass das dann auch mal akzeptiert und respektiert wird, dass sich der Club und alle Entscheidungsträger unheimlich viele Gedanken gemacht haben, viel abgewägt haben und dass Vertrauen herrscht in diese Club-Entscheidung“, sagte Tuchel vor dem Bundesligaspiel am Samstag in München. Er betonte, dass man andere Meinungen respektiere. Man müsse aber jetzt versuchen, „zusammenzustehen, auch wenn Meinungen mal auseinandergehen“.