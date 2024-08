Fußball-Bundesliga Fan-Proteste: Unruhe vor Auftakt in Hoffenheim und Dortmund

Am angespanntesten ist die Lage in Hoffenheim, wo eine Ultra-Gruppierung angeblich einen Abbruch des Spiels am Samstag gegen Neuling Holstein Kiel (15.30 Uhr/Sky) provozieren will. „Es ist kein Geheimnis, dass es Unruhe gibt - im gesamten Verein und auch unter den Fans“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo. Mit seiner Mannschaft will der 46-Jährige vorher besprechen, dass es auf den Rängen unentspannt werden könnte: „Einfach mental vorbereiten, dass es auf uns zukommen kann, dass man nicht überrascht ist und was man macht im Anschluss.“