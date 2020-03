Fan-Proteste in der Bundesliga : Von Beruhigung bis Eskalation alles möglich

Frankfurt Das nächste Bundesliga-Wochenende wird zeigen, wie es im Machtkampf zwischen Fan-Gruppierungen und den Verbänden weitergeht.

Am Donnerstag rauchten in Frankfurt die Köpfe. Bei einer Sondersitzung der „AG Fankulturen“ in der Zentrale der Deutschen Fußball-Liga (DFL) suchten die Fan-Vertreter mit den Verantwortlichen der Verbände nach einem Ausweg im festgefahrenen Machtkampf. Alle Beteiligten wissen, dass die Ruhe unter der Woche trügerisch war. Trotz der moderaten Proteste während der Pokalspiele sowie der verbalen Abrüstungs- und Annäherungsversuche ist der Konflikt noch lange nicht ausgestanden. Ergebnisse der Sondersitzung wurden zunächst nicht veröffentlicht.

Erst das Bundesliga-Wochenende wird zeigen, ob Hass und Hetze in die Stadien zurückkehren. Von kreativem Protest bis hin zu einer weiteren Eskalation mit Spiel-Abbrüchen scheint alles möglich. Selbst führende Fan-Vertreter wissen nicht, was passieren wird. „Ein bisschen ist das Kaffeesatzleserei. Aber bisher hat es nur Eskalationen gegeben, und ich sehe leider kein Anzeichen dafür, dass es zurückgeht“, sagte „ProFans“-Sprecher Sig Zelt, dessen Organisation bei der „AG Fankulturen“ ausgestiegen ist, im „kicker“.

Für Michael Gabriel hängt viel davon ab, „ob es zu einem Spielabbruch kommt, was ich für fatal hielte“. Der Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) forderte beide Seiten auf, „alle Anstrengung in die Kommunikation“ zu legen, „damit es nicht dazu kommt“. Bemühungen in dieser Hinsicht sind bei der DFL und dem DFB zu erkennen. Beide Verbände gingen vor allem in Hinblick auf die von den Fans angeprangerten Kollektivstrafen, die den Konflikt ausgelöst haben, auf die Anhänger zu.