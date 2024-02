Fußball Fan-Proteste: Erneute Spielunterbrechungen in der Bundesliga

Auch bei den Spielen der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga am Samstag ist es wegen Fan-Protesten zu Unterbrechungen gekommen. Fans des 1. FC Union Berlin warfen bei der Auswärtspartie bei der TSG Hoffenheim mehrfach Tennisbälle auf das Spielfeld. Schiedsrichter Robert Hartmann schickte beide Teams nach mehreren vergeblichen Versuchen, das Spiel fortzusetzen, in der 42. Minute zunächst in die Kabine. Nach rund zwölf Minuten ging es weiter.