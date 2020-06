Strobl-Vorschlag : Fan-Organisation gegen personalisierte Tickets

Stuttgart Die Fan-Interessensgemeinschaft „Unsere Kurve“ hat sich vehement gegen die Forderung von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl nach personalisierten Zuschauertickets im Bundesliga-Fußball ausgesprochen.

Die Innenminister müssten auf ihrer Konferenz vom 17. bis zum 19. Juni in Erfurt darüber sprechen, ob Eintrittskarten für Fußballspiele in den Profiligen künftig nur noch personalisiert ausgegeben werden dürften, so Strobl.

Fan-Organisationen und Verbände beraten derzeit in einer Arbeitsgruppe mit der Deutschen Fußball iga (DFL) und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) darüber, wie bei einem Ende der Geisterspiele wieder eine reduzierte Zahl von Zuschauern in die deutschen Stadien kommen könnte. Laut Vollmer gibt es keine einheitliche Meinung in der Szene: „Die Mehrheit ist vielleicht sogar dafür, erst wieder mit einer Vollauslastung zu starten. Denn wie will man da eine Auswahl treffen?“