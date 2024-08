Fußball-Bundesliga Fan-Ärger bei Hoffenheim - Coach Matarazzo hofft auf Dialog

Trainer Pellegrino Matarazzo von der TSG 1899 Hoffenheim wird seine Spieler auf mögliche Aktionen durch die eigenen Fans zum Auftakt in der Fußball-Bundesliga vorbereiten. „Einfach mental vorbereiten, dass es auf uns zukommen kann, dass man nicht überrascht ist und was man macht im Anschluss“, sagte Matarazzo vor dem ersten Spieltag am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu Hause gegen Aufsteiger Holstein Kiel.