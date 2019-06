Rückholaktion : „Extrem willkommen“: Bayerns Hummels vor BVB-Rückkehr

München/Dortmund An eine Rückkehr von Mats Hummels dachte Borussia Dortmund schon im Moment seines Abschieds.

Drei Jahre nach Hummels' Abgang nach München, wo der Verteidiger bis 2008 fußballerisch groß geworden war, steht nun angeblich die nächste Rückkehr bevor. Nach Informationen der „Bild am Sonntag“ sind „die Dinge zwischen den Münchnern und dem BVB weitgehend“ geklärt. 20 Millionen Euro Ablöse plus Erfolgsnachschläge sollen die Dortmunder auf der Suche nach einem Führungsspieler für die Verteidigung bieten. „Bild“ und „Sport Bild“ zufolge soll Bayern-Coach Niko Kovac einen möglichen Verkauf von Hummels akzeptiert haben.

Mit einem Abschied von Hummels würden dagegen die Münchner ihr Facelifting weiter beschleunigen. Die Altstars Arjen Robben und Franck Ribéry sind schon weg. Vereinspatron Uli Hoeneß hat Hummels Partner in der WM-Deckung von 2014, Jérôme Boateng, selbst einen Wechsel empfohlen. „Er ist kein Spieler für die Bank. Er ist kein Spieler, der das verträgt“, sagte Hoeneß vor wenigen Wochen über Boateng. Nach diesen Worten erscheint selbst im Fall eines Abschieds von Hummels ein Verbleib des ebenfalls 30-Jährigen an der Isar mehr als zweifelhaft.

„Ich schaue mir das Ganze an und gucke immer, was passiert und was der Verein plant. Wenn der Verein sagt, er baut voll und ganz auf mich, ist alles in Ordnung“, hatte Hummels dem „Kicker“ zum Ende dieser Saison mit Blick auf eine für ihn unter Kovac durchwachsene Hinrunde gesagt.