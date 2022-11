Bundesliga : „Extrem schweres Gepäck“: BVB-Winterpause im Krisenmodus

Mönchengladbach Nach zwei Auswärtsniederlagen binnen vier Tagen droht dem BVB eine ungemütliche WM-Pause. Die wachsende Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit sorgt für Diskussionen über die Qualität des Kaders.

Der Trainer ratlos, die Mannschaft ohne Form und die Vereinsbosse in Erklärungsnot - Borussia Dortmund steht eine lange Winterpause im Krisenmodus bevor.

Nach dem sportlichen Offenbarungseid beim 2:4 (2:3) in Mönchengladbach und dem Absturz aus den Champions-League-Rängen ist der Betriebsfrieden empfindlich gestört. Entgegen üblicher Marktmechanismen steht Fußball-Lehrer Edin Terzic jedoch nicht zur Disposition. „Er macht einen tollen Job. Wir sind von ihm zu tausend Prozent überzeugt“, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Sonntag beim TV-Sender Bild.

Der BVB-Chef stellte einen langen Verbleib des Nachfolgers von Marco Rose in Aussicht: „Lass den Jungen mal machen, der hat noch eine lange Zeit beim BVB vor sich. Unabhängig davon, ob er drei oder sechs Punkte weniger hat als sein Vorgänger.“

Doch das 0:2 in Wolfsburg und das 2:4 bei Borussia Mönchengladbach binnen vier Tagen hinterließen bei allen Beteiligten mächtig Wirkung. Die Leidensmiene von Sebastian Kehl nach dem Schlusspfiff am Freitag ließ tief blicken. Mit stockender Stimme und ungewohnt langen Sprechpausen rang der Sportdirektor nach den rechten Worten, um den desolaten Auftritt zu erklären. „Das ist weit von unserem Anspruch entfernt. Es ist klar, dass uns das ein paar unruhige Wochen bescheren wird.“

„Wir starten bei Minus“

Sportdirektor Kehl sieht großen Handlungsbedarf: „Die letzten beiden Spiele zu verlieren, das geht gar nicht. Wir werden das intern schonungslos analysieren. Es gibt einige Themen, an denen wir arbeiten müssen.“

Lange Mängelliste schürt Zweifel

Die lange Mängelliste schürt die Zweifel, ob die Mannschaft in dieser Saison über die nötige Qualität für einen der ersten vier Plätze verfügt. So offenbarte der BVB auch in Gladbach zum wiederholten Mal bedenkliche Abwehrprobleme und war mit den Gegentoren durch Jonas Hofmann (4.), Ramy Bensebaini (26.), Marcus Thuram (30.) und Kouadio Koné (46.) noch gut bedient.